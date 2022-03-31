هلال سبها أول المتأهلين إلى دور الـ16 بكأس ليبيا لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تأهل فريق هلال سبها، إلى دور الـ16 من كأس ليبيا على حساب فريق الخمس في مسابقة بطولة كأس ليبيا لكرة القدم، التي أقيمت مساء الخميس بملعب الزاوية.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة التي أُقيمت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق هلال سبها بنتيجة 8 مقابل 7.

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بهذه النتيجة أصبح فريق الهلال سبها هو أول فريق يتأهل إلى الدور الـ16 ببطولة كأس ليبيا لكرة القدم.