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بعثة الاتحاد تطير إلى جنوب أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 31 مارس 2022, 05:22 مساء
بعثة الاتحاد تطير إلى جنوب أفريقيا
فريق الاتحاد يسافر إلى جنوب أفريقيا على متن رحلة خاصة استعدادا لمواجهة فريق أوراندو. (الإنترنت)
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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قبل ظهر الخميس، إلى جنوب أفريقيا، في رحلة خاصة على متن الطائرة الرئاسية.

ويستعد الاتحاد لمواجهة نظيره فريق أوراندو الجنوب أفريقي، في آخر جولات دوري المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والتي ستقام يوم الأحد بجنوب أفريقيا.

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ماذا يحتاج الاتحاد؟
فريق الاتحاد في حاجة إلى نقطة واحدة، أو التعادل يكفيه للتأهل إلى الدور الربع نهائي لمنافسات كأس الاتحاد الأفريقي، بعد أن وصل إلى النقطة 10. 

وبات ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة السادسة كالتالي:
«أورلاندو» 12 نقطة، و«الاتحاد» 10 نقاط، و«شبيبة الساورة» 7 نقاط، و«رويال» دون نقاط، ويلتقي في الجولة الأخيرة «الاتحاد» مع «أورلاندو»، ويلتقي «شبيبة الساورة» مع «رويال». 

وسيقود اللقاء طاقم تحكيم مباراة من روندا، يتكون من حكم ساحة: سامويل أويكوندا، ومساعد أول ديودون موتوييمانا، ومساعد ثاني: جاستن كارانجوا. وحكم رابع: عبد الكريم تواجيرموكيزا، ومراقب المباراة: بهاي مصطفى من دولة موريشيوس.

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