اليوم.. انطلاق أولى مباريات دور الـ32 لكأس ليبيا لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، اليوم الخميس، على ملعب مدينة الزاوية أولى مباريات الدور الـ32 لمسابقة كأس ليبيا لكرة القدم للموسم الرياضي الجاري.

وتجمع مباراة اليوم في افتتاح دور الـ32 بالبطولة، فريقي الخمس والهلال سبها، وسيتولى مراقبتها الحكم سعيد عياد.

4 مباريات الجمعة

وغدًا الجمعة، ستقام أربع مباريات، على ملعب بيننا، سيشهد لقاء الصداقة ووفاق أجدابيا بالمراقب فوزى الصافي، وعلى ملعب المرج سيجمع اللقاء بين شباب الجبل، وبنغازي الجديدة، بالمراقب محمود القطراني.

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وعلى ملعب بنينا، الهلال يتبارى مع التحدي بالمراقب عثمان أبوخماده، وعلى ملعب أبوسليم سيجمع اللقاء بين الشط والمدينة، بالمراقب محمد أمبيه.

والثلاثاء يشهد ملعب بنينا لقاء الأفريقي والتعاون، بالمراقب محمد نجم، وعلى ملعب البيضاء لقاء دارنس والفيروان، بالمراقب الناجي محمد.

وتأجلت 9 مباريات في هذا الدور، وهي الأهلي طرابلس مع الفالوجا، والظهرة مع الأولمبي والبشائر والسويحلي والمحلة وأبوسليم وأيضًا مباريات الاتحاد المصراتي والجمارك والأهلي بنغازي مع المنار والأخضر ونجوم بنغازي والنصر والمروج والاتحاد والجزيرة.