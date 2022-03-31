اليوم.. 6 مباريات في دوري الدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يشهد دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، اليوم الخميس، إقامة 6 مباريات، ثلاث منها في المجموعة السادسة.

وعلى ملعب صرمان، الشروق يحل ضيفًا على رفيق بالمراقب لطفي بللو، والملعب الليبي يستضيف اليرموك، بالمراقب عبدالفتاح التريكي، وعلى ملعب الجميل، الترسانة يحل ضيفًا على المستقبل، بالمراقب محمد الزوبيك.

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المجموعة السابعة

وفي المجموعة السابعة، الظهرة يلتقي ترهونة بالمراقب خيري الماقوري، والفالوجا يستضيف أساريا بالمراقب عصام شرف الدين، وعلى ملعب رقدالين، المجد يحل ضيفًا على الطلائع.

مباريات الجمعة

وغدًا الجمعة تختتم مرحلة الإياب بإقامة 4 مباريات ثلاث منها في المجموعة الخامسة، فعلى ملعب زوارة، الجمارك ضيفًا على الجزيرة بالمراقب عمر رمضان، وعلى ملعب أبوسليم، الشرطة يلتقي أبي الأشهر بالمراقب عبدالله أبوعصارة، وعلى ملعب الشموع الوحدة يحل ضيفًا على بشائر مصراتة.

وملعب المرج سيشهد غدًا المباراة المعادة بقرار من لجنة المسابقات، وتجمع السواعد وشمال بنغازي، بالمراقب أحمد البوعيشي.