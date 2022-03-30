«المسابقات» تحدد موعد المباراة المؤجلة بين «الاتحاد» و«أبو سليم»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، موعد إقامة المباراة المؤجلة من الأسبوع الأول بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الاتحاد» أمام نظيره «أبوسليم»، في الدوري الليبي الممتاز.

وقررت اللجنة إقامة المباراة يوم الجمعة، الثامن من أبريل على ملعب مصراتة، وعلى الأضواء الكاشفة بداية من الحادية عشرة ليلاً.

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يذكر أن «الاتحاد» ثالث المجموعة الثانية، يدخل المباراة وفي رصيده 22 تقطة من 10 مباريات، و«أبوسليم» سادس المجموعة برصيد 19 نقطة من 14 مباراة.