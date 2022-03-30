بعثة الاتحاد تغادر إلى جنوب أفريقيا.. الخميس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تغادر بعثة فريق الاتحاد غدا الخميس على متن طائرة خاصة إلى جنوب أفريقيا لملاقاة فريق أورلاندو الجنوب أفريقي في آخر جولات دوري المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية» والتي ستقام الأحد المقبل بجنوب أفريقيا.

فريق الاتحاد في حاجة لنقطة واحدة والتعادل يكفي للتأهل إلى الدور الربع نهائي لمنافسات كأس الاتحاد الأفريقي بعد أن وصل إلى النقطة 10 وبات ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة السادسة والأخيرة «أورلاندو» 12 نقطة، و«الاتحاد» 10 نقاط، و«شبيبة الساورة» 7 نقاط، و«رويال» دون نقاط، ويلتقي في الجولة الأخيرة.

وتشهد الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات المجموعات لقاءين الأول بين «الاتحاد» مع «أورلاندو»، والثاني يلتقي فيه «شبيبة الساورة» مع «رويال».