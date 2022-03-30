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بالصور: مواهب واعدة في بطولة تنس الطاولة بمصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 30 مارس 2022, 12:14 مساء
بالصور: مواهب واعدة في بطولة تنس الطاولة بمصراتة
بطولة تنس الطاولة بمصراتة. (فيسبوك)
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اختتمت بصالة نادي نجوم مصراتة بطولة تنس الطاولة لطلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي على مستوى مكاتب تعليم مصراتة والتي أشرف عليها ونظمها مكتب النشاط المدرسي بمصراتة وتميزت ببروز عدد من المواهب الواعدة التي تحتاج إلى مزيد من الرعاية والاهتمام، وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

1- المرحلة الأولى من التعليم الأساسي بنين
توج بأول الترتيب الطالب عماد سعدون الجديد «مكتب تعليم طمينة»، وجاء ثانيا سليمان جمال قرقد «مكتب تعليم طمينة»، وثالثا الطالب ريان أحمد عبدالقادر «مكتب تعليم ذات الرمال».

2- المرحلة الثانية من التعليم الأساسي
توج بأول الترتيب حسين محمد حمرانة «مكتب تعليم قصر أحمد»، وجاء ثانيا المعتصم أحمد حنقه «مكتب تعليم طمينة»، وثالثا علاء المبروك القبي «مكتب تعليم طمينة».

3- مرحلة التعليم الثانوي  
توج أول الترتيب حسين جمال الرمالي «مكتب تعليم طمينة»، وجاء ثانيا حسين أحمد الرمالي «مكتب تعليم طمينة»، وثالثا خالد أحمد حنقة «مكتب تعليم طمينة».

وفي ختام المسابقة أقيمت احتفالية جرى فيها تكريم الطلاب المتفوقين ولجنة التحكيم بالبطولة.

بطولة تنس الطاولة بمصراتة. (فيسبوك)
بطولة تنس الطاولة بمصراتة. (فيسبوك)
بطولة تنس الطاولة بمصراتة. (فيسبوك)
بطولة تنس الطاولة بمصراتة. (فيسبوك)
بطولة تنس الطاولة بمصراتة. (فيسبوك)
بطولة تنس الطاولة بمصراتة. (فيسبوك)
بطولة تنس الطاولة بمصراتة. (فيسبوك)
بطولة تنس الطاولة بمصراتة. (فيسبوك)
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