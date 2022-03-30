«بوابة الوسط» تستعرض توقيت مباريات دور الـ32 في كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات الدور الـ32 لكأس ليبيا لكرة القدم والذي سيكون على النحو التالي:

غدا الخميس، فريق الهلال سبها يلتقي الخمس على أرضية ملعب الزاوية، أما الجمعة، فيلتقي الصداقة مع وفاق أجدابيا بملعب شهداء بنينا في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء، والتحدي يلتقي الهلال الساعة السابعة مساء، وشباب الجبل يلتقي بنغازي الجديدة بملعب المروج الساعة الثالثة والنصف، والشط يلتقي المدينة بملعب أبوسليم الساعة الثالثة والنصف.

أما الثلاثاء 5 أبريل، التعاون يلتقي الأفريقي بملعب شهداء بنينا الساعة الحادية عشرة ليلا، ودارنس يلتقي القيروان بملعب شيخ الشهداء بالبيضاء الساعة الحادية عشرة ليلا.