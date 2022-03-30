Atwasat

المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام موريتانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 12:55 صباحا
المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام موريتانيا
مباراة منتخب ليبيا أمام النيجر. (فيسبوك)
alwasat radio

فقد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نتيجة مباراته الودية الثانية، أمام نظيره موريتانيا بهدفين دون رد، والتي أُقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على أرض الأخير ضمن الدورة الودية، خلال فترة التوقف الدولي الجارية (أيام فيفا).

افتتح منتخب موريتانيا الأهداف عن طريق اللاعب أبو بكر كمارا في الدقيقة 38، من ركلة جزاء. وعزز حميه الطنجي النتيجة لأصحاب الأرض بهدف ثانٍ في الدقيقة 59 من ركلة جزاء أيضًا.

- بالفيديو: منتخب ليبيا يتخطى النيجر (2-1) في دورة موريتانيا الودية الدولية
- منتخب ليبيا يستعد لمواجهة موريتانيا في الدورة الودية الدولية

وشارك في الدورة منتخبات ليبيا وموريتانيا والنيجر وموزمبيق، وكان المنتخب الوطني الليبي قد حقق الفوز في مباراته الأولى على حساب منتخب النيجر بهدفين مقابل هدف.

فوز تاريخي
ويعتبر هذا الفوز الأول لمنتخب موريتانيا على فرسان المتوسط سواءً على المستوى الرسمي أو الودي حيث سبق أن التقى المنتخبان من قبل أربع مرات حقق منتخب ليبيا الفوز مرة واحدة وحسم التعادل نتيجة المباريات الثلاث الأخرى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإمارات إلى الملحق الآسيوي لمواجهة أستراليا في تصفيات المونديال

الإمارات إلى الملحق الآسيوي لمواجهة أستراليا في تصفيات المونديال
ترقب لإجراءات أكاديمية «الأوسكار» في حق ويل سميث

ترقب لإجراءات أكاديمية «الأوسكار» في حق ويل سميث
الاحتلال الإسرائيلي يستدعي طفلا فلسطينيا للتحقيق بسبب «شكوى مستوطنين»

الاحتلال الإسرائيلي يستدعي طفلا فلسطينيا للتحقيق بسبب «شكوى مستوطنين»
تركيا ترحب بـ«التقدم الأهم» في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا منذ اندلاع الحرب

تركيا ترحب بـ«التقدم الأهم» في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا منذ اندلاع الحرب
«فرانس برس»: روسيا ستقلص «بشكل جذري» نشاطها العسكري في محيط كييف وتشرنيهيف

«فرانس برس»: روسيا ستقلص «بشكل جذري» نشاطها العسكري في محيط كييف وتشرنيهيف
مفاوض أوكراني: نتائج محادثات إسطنبول تتيح عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

مفاوض أوكراني: نتائج محادثات إسطنبول تتيح عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي
«بوابة الوسط» ترصد الحلم العربي الأفريقي للجزائر وتونس ومصر والمغرب في المونديال بالتوقيت الليبي

«بوابة الوسط» ترصد الحلم العربي الأفريقي للجزائر وتونس ومصر والمغرب في المونديال...
«المركزي» ينقل شحنة السيولة الثالثة إلى بنغازي بقيمة 100 مليون دينار

«المركزي» ينقل شحنة السيولة الثالثة إلى بنغازي بقيمة 100 مليون دينار
الزادمة يؤكد لسفير أنقرة أهمية الدور التركي في تحقيق الاستقرار والتنمية جنوب ليبيا

الزادمة يؤكد لسفير أنقرة أهمية الدور التركي في تحقيق الاستقرار والتنمية جنوب ...
برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني

برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني
اقتصاد بلس (حلقة 26)

اقتصاد بلس (حلقة 26)
«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة

«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ومباريات كأس ليبيا لكرة السلة

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ومباريات كأس ليبيا لكرة السلة
الزيت واللحوم في صدارة «قائمة الغلاء» بأجدابيا

الزيت واللحوم في صدارة «قائمة الغلاء» بأجدابيا
وليامز تكشف حصيلة لقائها آلاف الليبيين وتوجه رسالة لمجلس النواب

وليامز تكشف حصيلة لقائها آلاف الليبيين وتوجه رسالة لمجلس النواب
عباس ينتقد «ازدواجية المعايير» الغربية على حساب الفلسطينيين

عباس ينتقد «ازدواجية المعايير» الغربية على حساب الفلسطينيين
مجلس أعيان ليبيا للمصالحة يقدم لـ«زينينغا» مقترحات لحل أزمة السلطة التنفيذية

مجلس أعيان ليبيا للمصالحة يقدم لـ«زينينغا» مقترحات لحل أزمة السلطة التنفيذية
هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟

هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأهلي طرابلس» يحسم دربي العاصمة
«الأهلي طرابلس» يحسم دربي العاصمة
الدامجة لـ«بوابة الوسط»: تجاهل حقوق المدربين الليبيين أمر مستفز وغير مقبول
الدامجة لـ«بوابة الوسط»: تجاهل حقوق المدربين الليبيين أمر مستفز ...
الليبي إلياس زقطة يتوج ببرونزية جودو العرب
الليبي إلياس زقطة يتوج ببرونزية جودو العرب
«الأهلي طرابلس» يلتقي «الشباب».. و«الاتحاد» مع «المدينة» في كأس السلة
«الأهلي طرابلس» يلتقي «الشباب».. و«الاتحاد» مع «المدينة» في كأس ...
«الاتحاد» يحدد أهدافه قبل مواجهة «أورلاندو» الجنوب أفريقي في «الكونفدرالية»
«الاتحاد» يحدد أهدافه قبل مواجهة «أورلاندو» الجنوب أفريقي في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: منتخب ليبيا يتخطى النيجر (2-1) في دورة موريتانيا الودية الدولية
بالفيديو: منتخب ليبيا يتخطى النيجر (2-1) في دورة موريتانيا ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 2 الأخضر» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 2 الأخضر» في الدوري ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري ......
«الأهلي طرابلس» يعتلي قمة مجموعته في «الكونفدرالية» بالفوز على بيراميدز (فيديو)
«الأهلي طرابلس» يعتلي قمة مجموعته في «الكونفدرالية» بالفوز ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 1 دارنس» في ......
المزيد
المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام موريتانيا
المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام موريتانيا...
نجاح النسخة الأولى من المهرجان الليبي لجمال الخيول العربية الأصيلة
نجاح النسخة الأولى من المهرجان الليبي لجمال الخيول العربية ......
كرة القدم الليبية تودع «الهبري» أقدم مدربيها وصاحب البصمات والخدمات التطوعية
كرة القدم الليبية تودع «الهبري» أقدم مدربيها وصاحب البصمات ......
«الاتحاد» يحدد أهدافه قبل مواجهة «أورلاندو» الجنوب أفريقي في «الكونفدرالية»
«الاتحاد» يحدد أهدافه قبل مواجهة «أورلاندو» الجنوب أفريقي في......
«الأهلي طرابلس» يلتقي «الشباب».. و«الاتحاد» مع «المدينة» في كأس السلة
«الأهلي طرابلس» يلتقي «الشباب».. و«الاتحاد» مع «المدينة» في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط