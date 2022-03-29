كرة القدم الليبية تودع «الهبري» أقدم مدربيها وصاحب البصمات والخدمات التطوعية

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

ودعت أسرة كرة القدم الليبية بمدينة بنغازي، أمس الإثنين، المدرب الوطني محمد الهبري، بعد رحلة معاناة طويلة وصراع مع المرض.

يعد الهبري واحدًا من أقدم المدربين المحليين على صعيد كرة القدم الليبية، حيث بدأت علاقته بمجال التدريب مبكرًا منذ منتصف السبعينيات، تولى خلالها الإشراف على تدريب عديد الأندية المحلية.

يعد نادي «السواعد» المحطة الأبرز والأهم في مسيرة الهبري التدريبية، حيث قدم الفريق البرتقالي إلى عالم الشهرة والأضواء، واستطاع أن يقدم عروضًا قوية ومواهب لامعة، ونجح في قيادته لتحقيق الفوز على عديد الفرق التي سبقته شهرة.

وكان للهبري أفضال كبيرة على العديد من نجوم الكرة المحلية الذين راهن عليهم وقدمهم لملاعب الأضواء، كما تولى تدريب عديد الفرق المحلية الأخرى، منها «التحدي» و«اتحاد تاورغاء» وعديد فرق دوري الدرجتين الثانية والثالثة، والناشئين بمختلف الأندية، الذين قدم لهم خلاصة خبرته وتجربته الطويلة، كما أشرف على تدريب المنتخب الليبي العسكري.

واشتهر الهبري بالعمل التطوعي في مجال تقديم الخدمات المجانية في الطب الشعبي، حيث أسهم في تقديم الخدمات العلاجية للكثير من نجوم الكرة ولاعبي مختلف الأندية الذين تعافوا وتماثلوا للشفاء بفضل قدراته الطبية الفائقة في هذا المجال.