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«الاتحاد» يحدد أهدافه قبل مواجهة «أورلاندو» الجنوب أفريقي في «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 29 مارس 2022, 12:15 مساء
«الاتحاد» يحدد أهدافه قبل مواجهة «أورلاندو» الجنوب أفريقي في «الكونفدرالية»
فريق الاتحاد يواصل الجمع بين المنافسات المحلية والأفريقية. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
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كثف فريق «الاتحاد من تدريباته تحت إشراف مدربه التونسي محمد الكوكي، استعدادًا لملاقاة فريق «أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في تصفيات كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، المقرر لها الأحد المقبل.

يقام اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت ليبيا، و«الاتحاد» في رصيده 10 نقاط ويحتاج فقط إلى نقطة التعادل، ليضمن التأهل للدور ربع النهائي للمسابقة.

لم يعد يتبقى لفريق «الاتحاد» سوى مباراة واحدة أمام متصدر المجموعة الثانية بالجولة السادسة والأخيرة من تصفيات دور المجموعات ببطولة «الكونفدرالية» فريق «أورلاندو بيراتس» بطل جنوب أفريقيا، ومقرر إقامتها في الأول من أبريل المقبل، بعد انتهاء مباريات الأجندة الدولية المقررة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

فبعد مباراة شهدت تسجيل خمسة أهداف، حقق فريق «الاتحاد» الليبي لكرة القدم «العميد» فوزًا صعبًا في مباراة حبست فيها الأنفاس للدقائق الأخيرة على فريق «رويال ليوباردس» بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دوري المجموعات بكأس «الكونفدرالية»، خلال اللقاء الذي أُقيم على ملعب «شهداء بنينا» ببنغازي.

سجل أهداف «الاتحاد» سند الورفلي (ثنائية) وأنس المصراتي (هدفًا)، ليصبح فريق «الاتحاد» الليبي في حاجة إلى نقطة واحدة تضمن تأهله إلى دور الثمانية، حيث سيلتقي في الجولة الأخيرة مع متصدر المجموعة «أورلاندو بيراتس» بعد أن هزم فريق «شبيبة الساورة» الجزائري في مباراته بنتيجة هدفين دون رد، وبات ترتيب المجموعة الثانية «أورلاندو» 12 نقطة، و«الاتحاد» 10 نقاط، و«شبيبة الساورة» 7 نقاط، و«رويال» دون نقاط، ويلتقي في الجولة الأخيرة «الاتحاد» مع «أورلاندو»، ويلتقي «شبيبة الساورة» مع «رويال».

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