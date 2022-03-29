الليبي إلياس زقطة يتوج ببرونزية جودو العرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توج، أمس الإثنين، بالأردن اللاعب الليبي إلياس زقطة ببرونزية البطولة العربية للجودو للأشبال في وزن 46 كلغ، التي شهدت مشاركة 9 رياضيين، ونالت ذهبية الوزن اليمني يوسف علي، ونال الفضية الأردني محمد المعيدين، وتوج بالميدالية البرونزية الليبي إلياس زقطة.

وسبق وكشف الاتحاد الليبي للجودو مشاركته في البطولة العربية في اللعبة للأشبال، التي أُقيمت في عمان بالأردن خلال الفترة من 20 إلى 30 مارس الجاري.

المشاركة الليبية جاءت باللاعبين إلياس زقطة وعبدالرحمن فكرون، مع تواجد المدرب محمد صالح، والحكم محمد المطبس، كما شارك التواجد الليبي في البطولة من خلال رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربي للجودو، نبيل دراويل.