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الدامجة لـ«بوابة الوسط»: تجاهل حقوق المدربين الليبيين أمر مستفز وغير مقبول

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الثلاثاء 29 مارس 2022, 10:04 صباحا
الدامجة لـ«بوابة الوسط»: تجاهل حقوق المدربين الليبيين أمر مستفز وغير مقبول
جلال الدامجة. (أرشيفية - إنترنت)
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أعرب المدرب السابق للمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم، جلال الدامجة، عن استيائه من المماطلة في تسديد رواتب وحقوق المدربين الليبيين الذين عملوا مع اتحاد الكرة، وعملوا خلال السنوات الماضية في تدريب المنتخبات الوطنية.

وقال الدامجة في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»: «إن المال موجود فقط عندما يتم التعاقد مع المدربين الأجانب، ويتم تجاهل حق المدرب المحلي بشكل مستفز وغير مقبول».

وأضاف الدامجة في تصريحه إلى «بوابة الوسط»: «أنا مرتاح جدًا هذه الفترة، بعد تجربتي الجديدة في تدريب فريق خليج سرت ضمن الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم».

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