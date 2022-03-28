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«الأهلي طرابلس» يحسم دربي العاصمة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 28 مارس 2022, 06:24 مساء
«الأهلي طرابلس» يحسم دربي العاصمة
الأهلي طرابلس يفوز على المدية في الدوري. (الإنترنت)
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«الأهلي طرابلس» يفوز على «المدينة» بهدف دون رد ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث بالمجموعة الثانية من الدوري الليبي. 

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأهلي طرابلس»، الفوز على نظيره «المدينة»، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث بمرحلة الإياب، ضمن المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

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وانتهت المباراة بفوز «الأهلي طرابلس» بهدف دون مقابل، سجله مدافع الفريق وسام أبوسنينة في الدقيقة 89 من عمر الشوط الثاني، في مباراة متكافئة بين الفريقين.

بهذه النتيجة تصدر فريق «الأهلي طرابلس» المجموعة الثانية برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، بينما جاء «المدينة» بـ18 نقطة في المركز السابع.

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