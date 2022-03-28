نادي النورس يعلن انتهاء أعمال صيانة الملعب في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى نادي النورس في منطقة كرسة بدرنة من أعمال الصيانة والتجهيز التي شملت أرضية الملعب والمدرجات وغرف خلع الملابس ليصبح الملعب جاهزا لاستقبال المباريات في مختلف الأحداث الرياضية، بحسب ما كشفته صفحة المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا عبر «فيسبوك».

وتعاني معظم الملاعب الليبية من ملاحظات كثيرة، خصوصا الملاعب الدولية المخصصة لاستقبال مباريات الأندية والمنتخبات الوطنية، وأخيرا أعلن مدير شركة المنشآت الرياضية خيري دوة أن أعمال الصيانة بملعب طرابلس متوقفة؛ بسبب عدم دفع مستحقات الشركة المنفذة، فضلا عن عدم توقيع أي عقود معها، والملعب لن يكون جاهزا حتى بعد عام آخر، وقد يلاقي مصير ملعب بنغازي المتوقف منذ 11 عاما، وقد تمتد أزمة الملعب إلى التأثير السلبي على مشاركة المنتخب والأندية الليبية في المسابقات الأفريقية المقبلة.

من جهته، وعد وكيل وزارة الرياضة جمال أبونوارة بتوقيع عقد الشركة المنفذة لصيانة ملعب طرابلس، وأن الدفعة المالية المستحقة للشركة سيتم دفعها، وجاء ذلك بعد أن زار وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، المدينة الرياضية طرابلس، وتحديدا ملعب طرابلس الدولي، لإعداد تقرير مفصَّل عن حالة الملعب، من أجل خطوات تسرّع في عمليات الصيانة وتحسّن من شكل ومرافق الملاعب، كما شملت الزيارة ملعبي «الزقوزي، البوسيفي» أيضا، في إطار تقديم الاتحاد الدولي لكرة القدم المساعدة الفنية والدعم لاتحادات كرة القدم المحلية.