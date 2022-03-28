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الدهماني يتولى مهمة الإنقاذ رسميا في نادي الخمس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 28 مارس 2022, 04:02 مساء
الدهماني يتولى مهمة الإنقاذ رسميا في نادي الخمس
عماد الدهماني. (أرشيفية - إنترنت)
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تعاقدت إدارة نادي الخمس الرياضي مع طاقم تدريب فني وطني للفريق الأول بعد إقالة المدرب التونسي جمال اخشارم بسبب سوء نتائج الفريق في الدوري الممتاز.

وجاء التعاقد مع الطاقم الفني الجديد بقيادة عماد الدهماني ويساعده محمد الصناني، ويتولى ظافر زيدان مهمة تدريب حراس المرمى.

فريق الخمس يتواجد حاليا في المركز التاسع برصيد 12 نقطة في المجموعة الثانية، ومهدد بالهبوط إلى الدرجة الأولى، وسبق أن درب الفريق هذا الموسم عدد من المدربين ولم يستقر على مدرب.

المدرب عماد الدهماني سبق له أن درب الخمس وناديه السابق الأهلي طرابلس.

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