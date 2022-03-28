بث مباشر عبر قناة «WTV».. المدينة 0-0 الأهلي طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV» مباراة المدينة والأهلي طرابلس في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

تُجرى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث إيابا من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بين المدينة والأهلي طرابلس في ديربي العاصمة، على أرضية ملعب أبوسليم بطرابلس.

يسبق المباراة الاستديو التحليلي للمباراة ويقدمه مؤيد إسكندر في حضور خبراء التحليل أسامة الفزاني وعادل الخمسي وعبد الرحيم نجم.

لمشاهدة مباراة المدينة والأهلي طرابلس عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة المدينة والأهلي طرابلس عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

الأهلي طرابلس يدخل المباراة وفي رصيده 20 نقطة في المركز الثالث والمدينة يدخل المباراة وفي رصيده 18 نقطة في المركز السابع.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وانتهى اللقاء بين الأهلي طرابلس والمدينة بالتعادل السلبي في الدوري الأول.