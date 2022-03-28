القاهرة تشهد اعتماد قرارات اجتماع الاتحاد العربي للتجديف

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

شارك نائب رئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد الليبي للتجديف، المهندس نور الدين الكريكشي، في اجتماع الجمعية العمومية بالاتحاد العربي للتجديف والذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة.



وشهد الاجتماع حضور 10 دول أعضاء للجمعية العمومية وهم مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر والسودان وقطر والبحرين والكويت والإمارات، بحسب الصفحة الرسمية للاتحاد العربي للتجديف عبر «فيسبوك».



وسبق الحدث اجتماع المكتب التنفيذي، وجرى خلاله مناقشة عدد من المواضيع ذات الأهمية لرياضة التجديف على مستوى الوطن العربي والتي منها، اعتماد قرارات المكتب التنفيذي الصادرة بجلسة 24 مارس.

أيضا جرى مناقشة واعتماد تعديلات بعض البنود الخاصة بلائحة النظام الأساسي للاتحاد العربي للتجديف، كما جرى النظر في قبول عضوية دولة موريتانيا والنظر في تعليق عضوية كل من جيبوتي والصومال لعدم استكمال مستندات العضوية وعدم سداد رسوم المقررة طبقا لما هو مقرر في لائحة النظام الأساسي.

كما جرى أيضا عرض موقف رئيس الاتحاد المصري للتجديف مع اعتماد اجتماع الجمعية العمومية الانتخابي الذي عقد يوم 25 من شهر مارس الجاري في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

اجتماع الاتحاد العربي للتجديف. (فيسبوك)

اجتماع الاتحاد العربي للتجديف. (فيسبوك)