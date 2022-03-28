قناة «WTV» تبث استديو تحليليا لديربي العاصمة بين المدينة والأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تبث قناة «WTV» في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الإثنين استديو تحليليا لمباراة المدينة والأهلي طرابلس في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

يقدم الاستديو التحليلي للمباراة مؤيد إسكندر في حضور خبراء التحليل أسامة الفزاني وعادل الخمسي وعبد الرحيم نجم.

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تُجرى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث إيابا من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بين المدينة والأهلي طرابلس في ديربي العاصمة، على أرضية ملعب أبوسليم بطرابلس.

الأهلي طرابلس يدخل المباراة وفي رصيده 20 نقطة في المركز الثالث والمدينة يدخل المباراة وفي رصيده 18 نقطة في المركز السابع.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وانتهى اللقاء بين الأهلي طرابلس والمدينة بالتعادل السلبي في الدوري الأول.