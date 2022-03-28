الخمس والهلال سبها يفتتحان دور 32 في كأس ليبيا وسط 9 مؤجلات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد سبع مباريات في دور الـ32 لمسابقة الكأس والتي تنطلق الخميس المقبل على ملعب الزاوية بمباراة الخمس والهلال سبها ويراقبها سعيد عياد.

والجمعة الأول من أبريل ستقام أربع مباريات، فعلى ملعب بنينا سيشهد لقاء الصداقة ووفاق أجدابيا والمراقب فوزي الصافي، وعلى ملعب المرج سيجمع اللقاء بين شباب الجبل وبنغازي الجديدة والمراقب محمود القطراني.

وعلى ملعب بنينا الهلال يتبارى مع التحدي والمراقب عثمان أبوخمادة، وعلى ملعب أبوسليم سيجمع اللقاء بين الشط والمدينة والمراقب محمد امبيه.

والثلاثاء، يقام على ملعب بنينا لقاء الأفريقي والتعاون والمراقب محمد نجم، وعلى ملعب البيضاء يقام لقاء دارنس والفيروان والمراقب الناجي محمد.

وتأجلت تسع مباريات في الدور ذاته، وهى الأهلي طرابلس مع الفالوجا، والظهرة مع الأولمبي، والبشائر والسويحلي، والمحلة مع أبوسليم، وأيضا مباريات الاتحاد المصراتي والجمارك، والأهلي بنغازي مع المنار، والأخضر مع نجوم بنغازي، والنصر والمروج، والاتحاد والجزيرة.