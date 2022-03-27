تكريم خميس كأفضل لاعب كرة قدم مصغرة في أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

شهد، أمس السبت، تكريم النجم الليبي محمد خميس كأفضل لاعب كرة قدم مصغرة في القارة الأفريقية للعام 2021، عبر حفل أقيم في تركيا بعد مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا لكرة القدم المصغرة والتي أقيمت بنيجيريا وحصوله على المرتبة الثانية.

اللاعب محمد خميس انتقل إلى اللعب في كرة القدم داخل الصالات، وكانت بعثة المنتخب الوطني التي شاركت في بطولة أفريقيا بنيجيريا قد تعرضت لمشاكل صحية وأصيبت بعدوى الملاريا المرضية انتقل خلالها إلى الرفيق الأعلى لاعب المنتخب الوطني أيمن النقريش، فضلا عن إصابة عدد من اللاعبين بالوباء نقلوا إلى خارج ليبيا لتلقي العلاج بعد عودتهم إلى ليبيا.