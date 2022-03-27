الدهماني يقترب من تدريب الخمس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تقترب إدراة نادي الخمس من التعاقد مجددًا مع المدرب الوطني عماد الدهماني لتدريب الفريق الأول لكرة القدم والذي سبق أن درب الفريق في مواسم ماضية ليكون خلفًا للمدرب التونسي جمال اخشارم الذي رحل بسبب سوء نتائج الفريق غير المرضية وسط ترقب إعلان التعاقد مع الدهماني رسميًا.

المدرب عماد الدهماني سبق له أن درب الخمس وناديه السابق الأهلي طرابلس.

فريق الخمس يتواجد حاليًا في المركز التاسع برصيد 12 نقطة في المجموعة الثانية ومهدد بالهبوط إلى الدرجة الأولى وسبق وأن درب الفريق هذا الموسم عدد من المدربين ولم يستقر على مدرب.