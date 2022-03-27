القبايلي: مدرب إسبانى لأكاديمية «سيلتا فيغو» في ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد مدير عام أكاديمية «سيلتا فيغو» بليبيا، فرج القبايلي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أنه في خطوة هي الأولى على مستوى الأكاديميات والمدارس الكروية في ليبيا، حيث تم مساء السبت بقاعة فندق «الهيلتون» بمدينة استانبول، توقيع عقد بين الأكاديمية والمدرب الدولي الإسباني خوسي أنخيل لتولي مهمة الإشراف الكامل على الفئات السنية لأكاديمية نادي «سيلتا فيغو» الإسبانية الرسمية في ليبيا.

وأضاف القبايلي: «إن المدرب خوسيه يملك خبرة 20 عامًا في مجال التدريب، ويعد من كبار كشافي المواهب وله تجارب ناجحة بالخصوص في دول إسبانيا والبرتغال وألمانيا وفرنسا، وسبق له العمل مع أبرز الأندية وأشرف عليها، والأندية هى ملقا الإسباني واتحاد جدة السعودي وأكاديمية لاليغا في مصر، إضافة إلى أنه محاضر معتمد لدى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ولديه شهادات عليا في إدارة الأكاديميات، وسبق أن شغل منصب المستشار الأول لرئيس الاتحاد المالدوفي لكرة القدم، وهذا ما تحتاجه الكرة الليبية».

واختتم القبايلي قائلًا: «إن الخطوة المقبلة ستكون التعاقد مع مدرب إيطالي لتولي الإشراف على حراس مرمى الأكاديمية في ليبيا، ووصلنا إلى مراحل متقدمة من التفاوض مع مدربين من بولونيا وفيرونا».

أكاديمية سيلتا فيغو بليبيا. (فيسبوك)