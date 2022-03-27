Atwasat

الليبي بنور يقود «الكوكب» للفوز برباعية في نهائيات بطولة السعودية للبراعم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 27 مارس 2022, 11:45 صباحا
الليبي بنور يقود «الكوكب» للفوز برباعية في نهائيات بطولة السعودية للبراعم
الليبي جمال بنور مع فريق الكوكب. (فيسبوك)
alwasat radio

قاد المدرب الليبي جمال بنور فريق «الكوكب» نحو فوز جديد في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة المملكة العربية السعودية لبراعم 13 عامًا في كرة القدم.

جاء فوز «الكوكب» العريض على ضيفه «أبها» برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها هداف الفريق الموهوب عبدالرحمن السفيانى بثلاثة أهداف وهدف للاعب إبراهيم عطيف.

وفي باقي نتائج الدور فاز براعم «التعاون» على «الجبلين» بهدفين لهدف، وفاز «العدالة» على «الفاو» بثلاثة أهداف لهدف، وتعادل «الأنصار» و«العروبة» بهدفين لمثليهما.

مواعيد إياب ربع النهائي
مباريات الدور ربع النهائي لبطولة المملكة العربية السعودية للبراعم تنطلق الخميس المقبل بمباراة «العروبة» و«الأنصار» على ملعب العروبة في الجوف.

والجمعة تقام ثلاث مباريات، «الفاو» يلتقي «العدالة» على ملعب الأمير ناصر بن عبدالعزيز بوادر الدواسر، و«الجبلين» يستضيف «التعاون»، و«الكوكب» يحل ضيفًا على «أبها».

فريق الكوكب السعودي. (فيسبوك)
فريق الكوكب السعودي. (فيسبوك)
مباراة لفريق الكوكب السعودي. (فيسبوك)
مباراة لفريق الكوكب السعودي. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: منتخب ليبيا يتخطى النيجر (2-1) في دورة موريتانيا الودية الدولية

بالفيديو: منتخب ليبيا يتخطى النيجر (2-1) في دورة موريتانيا الودية الدولية
الذهول يسيطر على إيطاليا بعد الكابوس المقدوني

الذهول يسيطر على إيطاليا بعد الكابوس المقدوني
شاهد زعيم كوريا الشمالية وهو يعطي أمر إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات (فيديو وصور)

شاهد زعيم كوريا الشمالية وهو يعطي أمر إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات (فيديو ...
«الأهلي بنغازي» يتعادل وديا مع «المقاولون العرب»

«الأهلي بنغازي» يتعادل وديا مع «المقاولون العرب»
دبي تعرض أكبر ماسة بيضاء في تاريخ المزادات

دبي تعرض أكبر ماسة بيضاء في تاريخ المزادات
«بوابة الوسط» ترصد 293 هدفا وخريطة المباريات المتبقية في الدوري الممتاز

«بوابة الوسط» ترصد 293 هدفا وخريطة المباريات المتبقية في الدوري الممتاز
الحرب في اليمن تدخل عامها الثامن مخلفة آلاف القتلى وملايين النازحين

الحرب في اليمن تدخل عامها الثامن مخلفة آلاف القتلى وملايين النازحين
الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة

الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة
وزير خارجية قطر: لم نشهد «أبدًا» استجابة عالمية لمعالجة معاناة السوريين والفلسطيينين والليبيين والعراقيين والأفغان على غرار أوكرانيا

وزير خارجية قطر: لم نشهد «أبدًا» استجابة عالمية لمعالجة معاناة السوريين ...
كيف أنهت أسواق النفط تعاملات الأسبوع؟

كيف أنهت أسواق النفط تعاملات الأسبوع؟
فطيرة تفاح دون فرن

فطيرة تفاح دون فرن
زيلينسكي يطالب قطر بزيادة إنتاج الغاز في مواجهة روسيا

زيلينسكي يطالب قطر بزيادة إنتاج الغاز في مواجهة روسيا
3 انتصارات عريبة في تصفيات كأس العالم بأفريقيا

3 انتصارات عريبة في تصفيات كأس العالم بأفريقيا
هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)

هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)
لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة

لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة
راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا

راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا
راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا

راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا
مدرب البرتغال يخشى سيناريو إيطاليا

مدرب البرتغال يخشى سيناريو إيطاليا
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
6 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي.. السبت
6 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي.. السبت
«الأهلي بنغازي» يتعادل وديا مع «المقاولون العرب»
«الأهلي بنغازي» يتعادل وديا مع «المقاولون العرب»
المنتخب الليبي للفروسية يتوج بفضية البطولة الأفريقية بالجزائر
المنتخب الليبي للفروسية يتوج بفضية البطولة الأفريقية بالجزائر
المنتخب الوطني يواجه النيجر في دورة موريتانيا الودية الدولية.. السبت
المنتخب الوطني يواجه النيجر في دورة موريتانيا الودية الدولية.. ...
17 مدربا يحصلون على إجازة التدريب في «القوس والسهم»
17 مدربا يحصلون على إجازة التدريب في «القوس والسهم»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 2 الأخضر» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 2 الأخضر» في الدوري ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري ......
انتهت عبر قناة «WTV».. الشط 0-0 الأهلي طرابلس
انتهت عبر قناة «WTV».. الشط 0-0 الأهلي طرابلس...
بالفيديو: منتخب ليبيا يتخطى النيجر (2-1) في دورة موريتانيا الودية الدولية
بالفيديو: منتخب ليبيا يتخطى النيجر (2-1) في دورة موريتانيا ......
«الأهلي طرابلس» يعتلي قمة مجموعته في «الكونفدرالية» بالفوز على بيراميدز (فيديو)
«الأهلي طرابلس» يعتلي قمة مجموعته في «الكونفدرالية» بالفوز ......
المزيد
الليبي بنور يقود «الكوكب» للفوز برباعية في نهائيات بطولة السعودية للبراعم
الليبي بنور يقود «الكوكب» للفوز برباعية في نهائيات بطولة ......
بالفيديو: منتخب ليبيا يتخطى النيجر (2-1) في دورة موريتانيا الودية الدولية
بالفيديو: منتخب ليبيا يتخطى النيجر (2-1) في دورة موريتانيا ......
منتخب ليبيا يعلن تشكيل مواجهة النيجر في دورة موريتانيا الودية
منتخب ليبيا يعلن تشكيل مواجهة النيجر في دورة موريتانيا ......
17 مدربا يحصلون على إجازة التدريب في «القوس والسهم»
17 مدربا يحصلون على إجازة التدريب في «القوس والسهم»...
المنتخب الوطني يواجه النيجر في دورة موريتانيا الودية الدولية.. السبت
المنتخب الوطني يواجه النيجر في دورة موريتانيا الودية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط