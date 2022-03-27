الليبي بنور يقود «الكوكب» للفوز برباعية في نهائيات بطولة السعودية للبراعم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

قاد المدرب الليبي جمال بنور فريق «الكوكب» نحو فوز جديد في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة المملكة العربية السعودية لبراعم 13 عامًا في كرة القدم.

جاء فوز «الكوكب» العريض على ضيفه «أبها» برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها هداف الفريق الموهوب عبدالرحمن السفيانى بثلاثة أهداف وهدف للاعب إبراهيم عطيف.

وفي باقي نتائج الدور فاز براعم «التعاون» على «الجبلين» بهدفين لهدف، وفاز «العدالة» على «الفاو» بثلاثة أهداف لهدف، وتعادل «الأنصار» و«العروبة» بهدفين لمثليهما.

مواعيد إياب ربع النهائي

مباريات الدور ربع النهائي لبطولة المملكة العربية السعودية للبراعم تنطلق الخميس المقبل بمباراة «العروبة» و«الأنصار» على ملعب العروبة في الجوف.

والجمعة تقام ثلاث مباريات، «الفاو» يلتقي «العدالة» على ملعب الأمير ناصر بن عبدالعزيز بوادر الدواسر، و«الجبلين» يستضيف «التعاون»، و«الكوكب» يحل ضيفًا على «أبها».

فريق الكوكب السعودي. (فيسبوك)

مباراة لفريق الكوكب السعودي. (فيسبوك)