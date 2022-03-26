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بالفيديو: منتخب ليبيا يتخطى النيجر (2-1) في دورة موريتانيا الودية الدولية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 26 مارس 2022, 08:11 مساء
بالفيديو: منتخب ليبيا يتخطى النيجر (2-1) في دورة موريتانيا الودية الدولية
مباراة منتخب ليبيا أمام النيجر. (صورة مثبتة من الفيديو)
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حقق المنتخب الوطني الليبي، رغم عدم وجود التجانس بين عناصره، فوزًا مهمًا على منتخب النيجر بهدفين مقابل هدف في أول مشاركة له في الدورة الودية المقامة في موريتانيا، وتجمع منتخبات ليبيا وموريتانيا والنيجر وموزمبيق.

الشوط الأول كانت السيطرة فيه ميدانية للمنتخب الليبي وأهدر عدة فرص وأخطرها فرصة سالم المسلاتي ومحمد صولة ومن كرة ثابتة انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطني بهدف دون رد من كرة ثابتة أسكنها في شباك المنتخب النيجري اللاعب محمد صولة.


 
وفي الشوط الثاني استمرت السيطرة على مجريات المباراة، حيث تحصل اللاعب فاضل سلامة على ركلة جزاء تقدم لها مؤيد اللافي وسجل منها الهدف الثاني.

وقد تحصل منتخب النيجر على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة وسجل منها هدفًا لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الوطني بنتيجة هدفين مقابل هدف.

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