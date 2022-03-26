منتخب ليبيا يعلن تشكيل مواجهة النيجر في دورة موريتانيا الودية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي، مساء اليوم السبت، المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم مع منتخب النيجر في أولى مبارياته بالدورة الودية التي تقام بموريتانيا بمشاركة ليبيا وموريتانيا والنيجر وموزمبيق.

المباراة ستقام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا على أرضية ملعب شيخا بيديا، وكان المنتخب النيجري تعادل في مباراته الأولى مع منتخب موزمبيق بهدف مقابل هدف.

تضم تشكيلة المنتخب الوطني الأساسية في حراسة المرمى مراد الوحيشي، والظهير الأيمن صلاح فكرون، والظهير الأيسر المهدي الكوت، وقلبي دفاع علي يوسف وحامد الثلبة، وخط وسط الارتكاز محمد التهامي والشامخ العبيدي، وصانع لعب مؤيد اللافي، وجناح أيمن محمد صولة، وجناح أيسر إبراهيم أبودبوس، ومهاجم سالم المسلاتي.