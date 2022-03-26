17 مدربا يحصلون على إجازة التدريب في «القوس والسهم»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

ضمن برنامج «التضامن الأولمبي»، تحصل 17 مدربًا ومدربة في لعبة القوس والسهم على إجازة تدريب معتمدة من الاتحاد الدولي.

يأتي هذا بعد اجتياز الامتحانات النظرية والعملية للدورة التدريبية المتقدمة، التي أُقيمت بتونس لمدة عشرة أيام بإشراف الاتحاد الدولي، وحاضر فيها خبير دولي معتمد، بحسب صفحة اتحاد اللعبة عبر «فيسبوك».

وأعرب رئيس الاتحاد الليبي للقوس والسهم، كريم فرحات، عن سعادته البالغة من تفوق المدربين الليبين من كلا الجنسين، مشيرًا إلى أن هذا التفوق سينعكس بالإيجاب على المستوى الفني للعبة، وتقدم فرحات بالشكر والتقدير للجنة الأولمبية الليبية للاستفادة من برنامج «التضامن الأولمبي» في لعبة القوس والسهم.