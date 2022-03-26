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المنتخب الليبي للفروسية يتوج بفضية البطولة الأفريقية بالجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 26 مارس 2022, 05:34 مساء
المنتخب الليبي للفروسية يتوج بفضية البطولة الأفريقية بالجزائر
المنتخب الليبي للفروسية. (فيسبوك)
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توج المنتخب الليبي لفروسية قفز الحواجز بفضية بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها الجزائر حاليًا.

وجاء تتويج المنتخب الليبي في البطولة في فئة الناشئين بعد المستوى المتميز الذي قدمه أبطال أفريقيا وتتويجهم بأفضل التراتيب.

يذكر أن البطولة شارك فيها عشر دول أفريقية، وقدم خلالها المنتخب الليبي لفروسية قفز الحواجز مستوى متميزًا في البطولة الأفريقية بالجزائر واستطاع أن يأتي أولًا في كل مباريات البطولة.

حصل الفارس البطل ليث دله على الترتيب الأول في منافسات الناشئين لليوم الثاني من البطولة الأفريقية لقفز الحواجز التي تستضيفها الجزائر حاليًا.

والترتيب الثامن جاء من نصيب الفارس محمد ابشير، والترتيب الثامن مكرر للفارس حذيفة الزيات، وتحصل الفارس البطل سراج القداري على الترتيب الأول مكرر في الفئة الكبيرة.

المنتخب الليبي للفروسية. (فيسبوك)
المنتخب الليبي للفروسية. (فيسبوك)
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