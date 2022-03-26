6 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تجرى، اليوم السبت، ست مباريات من منافسات الدوري الليبي الأول لكرة القدم، حيث تقام في الأسبوع السادس من مرحلة الإياب لفرق الدرجة الأولى.

وستكون مباريات اليوم على النحو التالي: في ملعب زليتن يلتقي «الملعب الليبي» مع «النصر زليتن».

وفي ملعب الترسانة بسوق الجمعة يلتقي فريق «الترسانة» مع ضيفه فريق «رفيق»، وفي ملعب شهداء عبد الجليل بجنزور يلتقي «اليرموك» مع فريق «المستقبل».

وفي ملعب الوفاق صبراتة يلتقي «صقور العلالقة» مع فريق «الفالوجا»، وفي ملعب المجد بطرابلس يلتقي فريق «المجد» مع فريق «الظهرة»، وفي ملعب الزاوية يلتقي فريق «أساريا» مع فريق «الطلائع».