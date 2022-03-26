«بوابة الوسط» ترصد 293 هدفا وخريطة المباريات المتبقية في الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اُختتمت، أمس الجمعة، مباريات الأسبوع السادس إيابًا من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بإقامة سبع مباريات من مرحلة الإياب، وتأجلت ثلاث مباريات، بسبب مشاركة المنتخب في بطولة ودية في موريتانيا، وقد تم تسجيل 14 هدفًا خلال الجولة في المجموعتين، بواقع هدفين للمجموعة الأولى، و12 هدفًا في الثانية.

المجموعة الأولى

أجلت لجنة المسابقات ثلاث مباريات من المجموعة، وهى «الأهلي بنغازي» مع «التحدي»، والنصر مع «خليج سرت»، و«الأخضر» مع «شباب الجبل».

أُقيمت مباراتان «الهلال» و«دارنس»، وانتهت بالتعادل السلبي، و«الصداقة» و«التعاون» انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، ليصل أهداف المجموعة الأولى إلى هدفين فقط.

المجموعة الثانية

جرت خمس مباريات، حيث تعادل «المدينة» و«أبوسليم» سلبيًا، بينما تعادل «الأولمبي» و«السويحلي» بهدفين مقابل هدفين، وفاز «الأهلي طرابلس» على «المحلة» بثلاثة أهداف نظيفة، وفاز «الاتحاد المصراتي» على «الخمس» بهدفين مقابل هدف، وفاز «الاتحاد» على «الشط» بهدفين دون رد.

مجموع الأهداف

وصل مجموع أهداف المجموعة الثانية إلى 12 هدفًا، ليصل مجموع الأهداف المسجلة حتى اختتام مباريات الأسبوع السادس إيابًا إلى 293 هدفًا، المجموعة الأولى شهدت تسجيل 172 هدفًا، والثانية 121 هدفًا.

ترتيب المجموعة الأولى

«الأهلي بنغازي» 35 نقطة ناقص مباراة، «الأخضر» 31 نقطة ناقص مباراة، «النصر» 29 نقطة ناقص مباراة، «الهلال» 21 نقطة، «الصداقة» 19 نقطة، «التعاون» 19 نقطة، «دارنس» 14 نقطة، «شباب الجبل» 12 نقطة ناقص مباراة، و«خليج سرت» 8 نقاط ناقص مباراة، «التحدي» 8 نقاط ناقص مباراة.

ترتيب المجموعة الثانية

«الأولمبي» في صدارة المجموعة الأولى موقتًا برصيد 22 نقطة، «الاتحاد» 22 نقطة منقوصًا منه خمس مباريات، «الأهلي طرابلس» 20 نقطة منقوصًا منه أربع مباريات، و«السويحلي» 19 نقطة، و«أبوسليم» 19نقطة منقوصًا منه مباراة، و«المدينة» 18 نقطة منقوصًا منه مباراة، و«الاتحاد المصراتي» 19نقطة منقوصًا منه مباراتان، و«المحلة» 14نقطة منقوصًا منه مباراة، و«الخمس» 12 نقطة منقوصًا منه مباراة، «الشط» 4 نقاط.

متفرقات من الدوري

«الأهلي بنغازي» أول المتأهلين للدوري السداسي من المجموعة الأولى، بعد أن جمع 35 نقطة، و«الأخضر» ضمن تأهله للدور السداسي، و«النصر» الأقرب للتأهل للدور السداسي من المجموعة الأولى، «الأخضر» 31 نقطة، و«النصر» 29 نقطة، وابتعاد فريق «الهلال» عن المنافسة ورصيده 21 نقطة.

المجموعة الثانية، «الاتحاد» 22 نقطة وتتبقى له خمس مباريات مؤجلة، و«الأهلي طرابلس» 20 نقطة وتتبقى له أربع مباريات مؤجلة، و«الأولمبي» 22 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام «الأهلي طرابلس»، والفرق الثلاثة هي الأقرب للتأهل للدوري السداسي من المجموعة الثانية.

تتبقى على المرحلة الأولى من الدوري الليبي الممتاز ثلاث جولات فقط، الأسابيع السابع والثامن والتاسع، هناك فرق في المناطق الدافئة من المجموعة الأولى هي «الهلال» و«التعاون» و«الصداقة» و«دارنس»، وفي المجموعة الثانية «المدينة» و«السويحلي» و«الاتحاد المصراتي» و«أبوسليم».

أندية مهددة بالهبوط

فرق مهددة بالهبوط من المجموعة الأولى، «خليج سرت» 8 نقاط، و«التحدي» 8 نقاط، و«شباب الجبل» 12نقطة، أما المجموعة الثانية، «الشط» 4 نقاط، و«الخمس» 12، و«المحلة» 14 نقطة.

المباريات المتبقية

في المجموعة الأولى، يشهد الأسبوع السابع مواجهة «الهلال» و«خليج سرت»، و«النصر» مع «شباب الجبل»، و«الأهلي بنغازي» و«التعاون»، و«الأخضر» و«الصداقة»، أما الأسبوع الثامن إيابًا، فيشهد مباريات «الهلال» و«التحدي»، و«خليج سرت» و«شباب الجبل، و«دارنس» و«التعاون» و«النصر» و«الصداقة»، و«الأهلي بنغازي» و«الأخضر»، والأسبوع التاسع، «الهلال» و«شباب الجبل»، و«التحدي» و«التعاون»، و«خليج سرت» و«الصداقة»، و«دارنس» و«الأخضر»، و«الأهلي بنغازي» و«النصر».

المباريات المتبقية

في المجموعة الثانية، يشهد الأسبوع السابع مباريات، «الأهلي طرابلس» و«السويحلي»، و«المحلة» و«الخمس»، و«الاتحاد المصراتي» و«الشط»، و«الأولمبي» و«أبوسليم»، و«المدينة» و«الاتحاد».

وفي الأسبوع الثامن يلتقي «الأهلي طرابلس»، و«الخمس»، و«السويحلي»، و«أبو سليم»، و«الشط»، و«المحلة»، و«الاتحاد» و«الأولمبي»، و«الاتحاد المصراتي» و«المدينة».

ويلتقي في الأسبوع التاسع، «أبوسليم» مع «الأهلي طرابلس»، «الخمس» و«الشط»، «الاتحاد» و«السويحلي»، «المدينة» و«المحلة».