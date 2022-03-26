Atwasat

الليبي عبدالمنعم طنيش عضوا بالاتحاد العربي للجمباز بمباركة دولية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 26 مارس 2022, 02:29 مساء
الليبي عبدالمنعم طنيش عضوا بالاتحاد العربي للجمباز بمباركة دولية
الليبي عبدالمنعم طنيش عضوا بالاتحاد العربي للجمباز. (فيسبوك)
alwasat radio

عُقدت بالكويت، أمس الجمعة، وبحضور رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، الياباني مروي واتانابي، الجمعية العمومية للاتحاد العربي للجمباز، بمشاركة 16 اتحادًا عربيًا، من بينها ليبيا.

ومثَّل ليبيا رئيس الاتحاد الليبي للجمباز عبدالمنعم طنيش وأمينه العام أنور حسونة، وقرر الأعضاء في الاجتماع تجديد الثقة في الكويتي فهد الصولة، لرئاسة الاتحاد العربي لدورة جديدة لأربع سنوات مقبلة.

واختارت الجمعية العمومية، 4 نواب للرئيس عن 4 مناطق جغرافية، وهم البحريني نادر جمالي والأردني صالح الغويري والمصري أحمد طلعت بالتزكية وزاهي صفيان بالانتخاب، واختيرت القطرية عبير البوعينين نائبًا للرئيس لشؤون المرأة، وفاز بعضوية المكتب التنفيذي  الليبي عبدالمنعم طنيش، والسعودي عبدالإله أبوالريش والسوري محمد حبوباتي والسوداني معتز بخيت والمصرية لمياء علي.

وصادقت الجمعية العمومية على تعيين الكويتي محمد عبدالرسول أمينًا عامًا للاتحاد، وناصر الهلفي أمينًا للصندوق.

وفي عضوية اللجان العاملة، اختير الليبي أنور حسونة عضوًا باللجنة العلمية للاتحاد العربي للجمباز.

الليبي عبدالمنعم طنيش عضوا بالاتحاد العربي للجمباز. (فيسبوك)
الليبي عبدالمنعم طنيش عضوا بالاتحاد العربي للجمباز. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف أنهت أسواق النفط تعاملات الأسبوع؟

كيف أنهت أسواق النفط تعاملات الأسبوع؟
هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)

هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)
لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة

لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة
مدرب البرتغال يخشى سيناريو إيطاليا

مدرب البرتغال يخشى سيناريو إيطاليا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا

الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
عبر قناة «WTV».. الليبي سعد الفلاح يسقط خصمه الأوزباكستاني بالقاضية (فيديو)

عبر قناة «WTV».. الليبي سعد الفلاح يسقط خصمه الأوزباكستاني بالقاضية (فيديو)
الرئيس الأميركي يصل إلى مدينة جيشوف ببولندا قرب الحدود مع أوكرانيا

الرئيس الأميركي يصل إلى مدينة جيشوف ببولندا قرب الحدود مع أوكرانيا
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري الممتاز
بهدف قاتل.. مقدونيا الشمالية تطيح بإيطاليا خارج كأس العالم 2022

بهدف قاتل.. مقدونيا الشمالية تطيح بإيطاليا خارج كأس العالم 2022
«كورونا»: توقعات بظهور سلالات أخطر وأسرع انتشارا

«كورونا»: توقعات بظهور سلالات أخطر وأسرع انتشارا
«الاتحاد» يطارد نقطة التأهل الأفريقي أمام «أورلاندو بيراتس»

«الاتحاد» يطارد نقطة التأهل الأفريقي أمام «أورلاندو بيراتس»
جريدة «الوسط»: معركة «شد حبال» للسيطرة على أموال النفط

جريدة «الوسط»: معركة «شد حبال» للسيطرة على أموال النفط
الدبيبة يلزم المستوردين بفحص البضائع في بلد التصدير عبر شركة واحدة قبل شحنها

الدبيبة يلزم المستوردين بفحص البضائع في بلد التصدير عبر شركة واحدة قبل شحنها
الفارس ليث دله بطلا لبطولة الأمم الأفريقية لقفز الحواجز بالجزائر

الفارس ليث دله بطلا لبطولة الأمم الأفريقية لقفز الحواجز بالجزائر
في العدد 331: انطلاق معركة «شد الحبال».. والغلاء يرهق الليبيين

في العدد 331: انطلاق معركة «شد الحبال».. والغلاء يرهق الليبيين
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الأبناء عن شهور يناير وفبراير ومارس للمصارف

«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الأبناء عن شهور يناير وفبراير ومارس للمصارف
بث مباشر: ندوة حوارية حول مبادرات حل الانسداد السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا

بث مباشر: ندوة حوارية حول مبادرات حل الانسداد السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية ...
يهديها للكاتبة نهلة العربي.. أمسية شعرية للشاعر أحمد بللو في منتدى «أصدقاء المسرح»

يهديها للكاتبة نهلة العربي.. أمسية شعرية للشاعر أحمد بللو في منتدى «أصدقاء ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
نتائج متميزة للمنتخب الوطني لألعاب القوى للاحتياجات الخاصة
نتائج متميزة للمنتخب الوطني لألعاب القوى للاحتياجات الخاصة
«الاتحاد» يلتقى «الشط» في الدوري الممتاز
«الاتحاد» يلتقى «الشط» في الدوري الممتاز
«الاتحاد» يطارد نقطة التأهل الأفريقي أمام «أورلاندو بيراتس»
«الاتحاد» يطارد نقطة التأهل الأفريقي أمام «أورلاندو بيراتس»
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد والشط في الدوري
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد والشط في الدوري
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري الممتاز
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 2 الأخضر» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 2 الأخضر» في الدوري ......
انتهت عبر قناة «WTV».. الشط 0-0 الأهلي طرابلس
انتهت عبر قناة «WTV».. الشط 0-0 الأهلي طرابلس...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري ......
«الأهلي طرابلس» يعتلي قمة مجموعته في «الكونفدرالية» بالفوز على بيراميدز (فيديو)
«الأهلي طرابلس» يعتلي قمة مجموعته في «الكونفدرالية» بالفوز ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 1 دارنس» في ......
المزيد
الليبي عبدالمنعم طنيش عضوا بالاتحاد العربي للجمباز بمباركة دولية
الليبي عبدالمنعم طنيش عضوا بالاتحاد العربي للجمباز بمباركة ......
اختيار الليبي موسى عقيل عضوا بالاتحاد العربي للجودو
اختيار الليبي موسى عقيل عضوا بالاتحاد العربي للجودو...
عبر قناة «WTV».. الليبي سعد الفلاح يسقط خصمه الأوزباكستاني بالقاضية (فيديو)
عبر قناة «WTV».. الليبي سعد الفلاح يسقط خصمه الأوزباكستاني ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري ......
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد والشط في الدوري
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد والشط في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط