الليبي عبدالمنعم طنيش عضوا بالاتحاد العربي للجمباز بمباركة دولية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عُقدت بالكويت، أمس الجمعة، وبحضور رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، الياباني مروي واتانابي، الجمعية العمومية للاتحاد العربي للجمباز، بمشاركة 16 اتحادًا عربيًا، من بينها ليبيا.

ومثَّل ليبيا رئيس الاتحاد الليبي للجمباز عبدالمنعم طنيش وأمينه العام أنور حسونة، وقرر الأعضاء في الاجتماع تجديد الثقة في الكويتي فهد الصولة، لرئاسة الاتحاد العربي لدورة جديدة لأربع سنوات مقبلة.

واختارت الجمعية العمومية، 4 نواب للرئيس عن 4 مناطق جغرافية، وهم البحريني نادر جمالي والأردني صالح الغويري والمصري أحمد طلعت بالتزكية وزاهي صفيان بالانتخاب، واختيرت القطرية عبير البوعينين نائبًا للرئيس لشؤون المرأة، وفاز بعضوية المكتب التنفيذي الليبي عبدالمنعم طنيش، والسعودي عبدالإله أبوالريش والسوري محمد حبوباتي والسوداني معتز بخيت والمصرية لمياء علي.

وصادقت الجمعية العمومية على تعيين الكويتي محمد عبدالرسول أمينًا عامًا للاتحاد، وناصر الهلفي أمينًا للصندوق.

وفي عضوية اللجان العاملة، اختير الليبي أنور حسونة عضوًا باللجنة العلمية للاتحاد العربي للجمباز.

الليبي عبدالمنعم طنيش عضوا بالاتحاد العربي للجمباز. (فيسبوك)