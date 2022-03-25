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بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × الشط» في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 مارس 2022, 03:36 مساء
بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × الشط» في الدوري الممتاز
مباراة «الاتحاد والشط» في الدوري الممتاز. (بث مباشر)
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يشهد ملعب «الجميل»، مواجهة بين فريق الاتحاد مع نظيره الشط، ضمن مباريات الإياب (الجولة الـ15) لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم الموسم الجاري (2021-2022).

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

ويسعى «الاتحاد» لحصد جميع نقاط المباريات المؤجلة من أجل تعويض غيابه عن مسابقة الدوري الفترة المقبلة، لارتباطه ببطولة كأس «الكونفدرالية» الأفريقية، حيث خاض 9 مباريات فقط حتى الآن.

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