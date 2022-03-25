قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد والشط في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV» مباراة الاتحاد أمام نظيره الشط، في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت ليبيا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويسبق المباراة على قناة «WTV» استديو تحليلي، يقدمه مراد دخيل، في حضور خبراء التحليل علي أرحومة، وعادل الخمسي، وعبدالرحيم نجم.

لمشاهدة استديو تحليل مباراة الاتحاد والشط عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

لمشاهدة استديو تحليل لمباراة الاتحاد والشط عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

ويسعى «الاتحاد» لحصد جميع نقاط المباريات المؤجلة من أجل تعويض غيابه عن مسابقة الدوري الفترة المقبلة، لارتباطه ببطولة كأس «الكونفدرالية» الأفريقية، حيث خاض 9 مباريات فقط حتى الآن.