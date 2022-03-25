«الاتحاد» يطارد نقطة التأهل الأفريقي أمام «أورلاندو بيراتس»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

لم يعد يتبقى لفريق كرة القدم الأول بنادي الاتحاد سوى مباراة واحدة أمام متصدر المجموعة الثانية بالجولة السادسة والأخيرة من تصفيات دور المجموعات ببطولة «الكونفدرالية» فريق أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا، ومقرر إقامتها في الأول من أبريل المقبل، بعد انتهاء مباريات الأجندة الدولية المقررة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، فبعد مباراة شهدت تسجيل خمسة أهداف، حقق فريق الاتحاد الليبي لكرة القدم «العميد» فوزاً صعباً في مباراة حبست فيها الأنفاس للدقائق الأخيرة على فريق «رويال ليوباردس» بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دوري المجموعات بكأس «الكونفدرالية»، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب شهداء بنينا ببنغازي.

سجل أهداف «الاتحاد» سند الورفلي ثنائية وأنس المصراتي هدفاً، ليصبح فريق «الاتحاد» الليبي في حاجة إلى نقطة واحدة تضمن تأهله إلى دور الثمانية، حيث سيلتقي في الجولة الأخيرة مع متصدر المجموعة «أورلاندو بيراتس» بعد أن هزم فريق «شبيبة الساورة» الجزائري في مباراته بنتيجة هدفين دون رد، وبات ترتيب المجموعة الثانية «أورلاندو» 12 نقطة، و«الاتحاد» 10 نقاط، و«شبيبة الساورة» 7 نقاط، و«رويال» دون نقاط، ويلتقي في الجولة الأخيرة «الاتحاد» مع «أورلاندو»، ويلتقي «شبيبة الساورة» مع «رويال».

تصريحات الكوكي

من جانبه، عبر مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم محمد الكوكي عن ارتياحه للانتصار المهم والمستحق على حساب فريق رويال ليوباردس الإسواتيني، وقال «إن مصير الترشح للدور القادم أصبح بأيدينا في مباراتنا الأخيرة أمام فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي»، وأضاف الكوكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء رويال أنه حذر لاعبي فريقه من هذه المباراة مع متذيل الترتيب، إنها مباراة فخ أمام منافس سيواجهنا دون ضغوطات وحسابات».

وتابع قائلاً «إننا قدمنا مباراة قوية حيث استحوذنا على أغلب فترات المباراة وعلى الكرات الثابتة وأهدرنا العديد من الفرص السهلة السانحة للتسجيل وكان بإمكاننا حسم نتيجة المباراة مبكراً لكننا صعّبنا المباراة على أنفسنا»، وحول الأخطاء التي كلفت الفريق أهدافاً قال «إن الكل يتحمل الأخطاء وليس حارس المرمى أو خط الظهر، واشتكى الكوكي من الفقر الذي عاناه على مستوى دكة البدلاء نتيجة الإصابات والغيابات وتراكم البطاقات لكن المرحلة المقبلة ستشهد تحسناً كبيراً على كافة المستويات».

ضربة البداية القوية

ومع بداية مشواره في الملاعب الليبية، أعرب التونسي محمد الكوكي، المدير الفني لفريق «الاتحاد» عن سعادته الغامرة بالانتصار الكبير الذي سجله فريقه في مستهل مشواره ضمن دور المجموعات لحساب فرق المجموعة الثانية لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية بثلاثة أهداف مقابل هدفين على حساب فريق «أورلاند بيراتس» الجنوب أفريقي الذي وصفه بأنه أقوى فرق المجموعة.

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وقال الكوكي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب نهاية المباراة، «إن فريقه أظهر شخصيته القوية وقدرته على العودة إلى المباراة، حيث تقدم أولاً بهدف، ثم نجح الفريق الجنوب أفريقي في تعديل النتيجة، ثم استعدنا نتيجة المباراة بإحراز هدف الفوز الثاني، ثم نجح الفريق المنافس في تعديل النتيجة مجدداً، وفي نهاية المطاف نجحنا في حسم نتيجة المباراة لصالحنا وحققنا المهم، وهو الظفر بأول ثلاث نقاط ثمينة ستمنحنا دفعة معنوية كبيرة، خاصة أننا سنلعب الأحد المقبل ضمن الجولة المقبلة في مباراتنا الثانية على ملعبنا أمام فريق شبيبة الساورة الجزائري».

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الاتحاد»، تدريباته على ملعبه، بعد العودة من معسكره الذي خاضه في تونس خلال الأيام الماضية بقيادة مدربه محمد الكوكي؛ استعداداً لخوض مباراته الأفريقية، ولعب «الاتحاد» أمام نظيره «أورلاند بيراتس» الجنوب أفريقي في أول مباراة له في دوري المجموعات بعدما تم تأجيل مباراته الأولى، كما عزز فريق «الاتحاد» صفوفه بعدة صفقات محلية ومحترفين جدد استعداداً لمنافسات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، والدوري الليبي الممتاز.

الصفقات الجديدة قبل دور المجموعات

وتعاقد مجلس إدارة نادي «الاتحاد»، مع النجم التونسي حسام بن علي، في صفقة انتقال حر لمدة موسم، قادماً من «النجم الساحلي» التونسي، وجاء التعاقد مع حسام بن علي، لتعزيز الصفوف في بطولة الدوري الممتاز، حيث إنه لن يستطيع المشاركة مع فريقه بـ«الكونفدرالية» الأفريقية بسبب إغلاق القائمة، بينما تتوافر عناصر محترفة أخرى، أبرزها المهاجم الكولومبي الوحيد في نسخة الدوري الليبي الممتاز يوبر إسبريلا الذي تم انتدابه خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد أن شهد الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم خلال مرحلة الإياب في المجموعتين، الأولى والثانية، تواجد عديد اللاعبين المحترفين من قارة أميركا الجنوبية، وكان النصيب الأكبر من البرازيل التي اشتهرت بوفرة المواهب الكروية، بينما تواجد لاعب واحد من كولومبيا، وتسجل البرازيل حضورها بالدوري الليبي الممتاز بأربعة لاعبين وهم ماتيوس موتا لاعب «المدينة» ولوسيانو نانينهو لاعب «النصر»، بالإضافة إلى المنتدبين الجديدين دييغو موزير لاعب «السويحلي» وتاليس ليما سيلفا مهاجم «شباب الجبل».

وتواصلت التغييرات داخل الأجهزة الفنية في أندية الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بعد أن طالت أخيراً ممثلي الكرة الليبية في بطولة «الكونفدرالية» «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس»، حيث أعلنت إدارة نادي «الاتحاد» استقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الإيطالي جوزيبي سانينو، ليودع «العميد»، بعد قبول الإدارة استقالته، وتم تكليف المدرب التونسي محمد الكوكي المهمة الفنية، ودخلت النسخة الجديدة رقم «47» من مسابقة الدوري العام الليبي الممتاز لكرة القدم أجواء تغيير المدربين سريعاً، وشهدت المسابقة حزمة من الإقالات والاستقالات، حيث تقدم المدرب صالح رحيل باستقالته من تدريب فريق «شباب الجبل»، ليزيد عدد المغادرين من المدربين وهم عبدالحفيظ أربيش «السويحلي» والحسن الغسلي مدرب «المدينة»، وحمدي بطاو مدرب فريق «الخمس»، وعمر المريمي مدرب «أبوسليم».