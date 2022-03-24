«الاتحاد» يلتقى «الشط» في الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، غدًا الجمعة، مع مباراة واحدة في الدوري الليبي لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من إياب المجموعة الثانية.

وعلى ملعب الجميل يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الاتحاد»، ثاني المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، من 9 مباريات، نظيره «الشط» عاشر المجموعة برصيد 4 نقاط من 14 مباراة.

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يشار إلى أن لجنة المسابقات أجلت هذا الأسبوع 3 مباريات بالمجموعة الأولى، وهي «شباب الجبل» و«الأخضر»، و«خليج سرت و«النصر»، و«الأهلي بنغازي» و«التحدي».

المشاركة في كأس الكونفدرالية

ويسعى «الاتحاد» لحصد جميع نقاط المباريات المؤجلة من أجل تعويض غيابه عن مسابقة الدوري الفترة المقبلة، لارتباطه ببطولة كأس «الكونفدرالية» الأفريقية، حيث خاض 9 مباريات فقط حتى الآن.

يذكر أن «الاتحاد» يحتاج إلى نقطة واحدة، من أجل ضمان العبور إلى دور ربع النهائي من كأس الاتحاد الأفريقي، المتبقية به مباراة واحدة.