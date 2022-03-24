نتائج متميزة للمنتخب الوطني لألعاب القوى للاحتياجات الخاصة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق المنتخب الوطني لألعاب القوى للاحتياجات الخاصة نتائج متميزة، في بطولة فزاع الدولية، قادته للتأهل إلى بطولة العالم المقبلة، وتحطيم الأرقام الأفريقية المسجلة.

وحقق الرياضي وليد موسى اشطيبة تصنيف «F42» وذهبية دفع الجلة، وحطم رقمًا أفريقيًّا بمسافة 12.32، وترشح لبطولة العالم.

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وفاز أيضًا البطل الليبي محمود رجب كعيوش، تصنيف «F57»، بقلادة ذهبية في رمي القرص، وترشح هو الآخر لبطولة العالم المقبلة.