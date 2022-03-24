اليوم.. 4 مباريات في الدوري الليبي لكرة اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، اليوم الخميس، الجوله الحادية عشرة للدوري الليبي لكرة اليد في الموسم الرياضي الجاري (2021-2022)، بإقامة 4 مباريات.

وبقاعة زوارة فريق الجزيرة يستضيف المروج، وبالقاعة الكبرى بطرابلس ستقام ثلاث مباريات، المباراة الأولى ستجمع الأهلي طرابلس مع بنغازي الحديدة، ويعقبها مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي، والمباراة الثالثة ستجمع الشرطة والنجمة.

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