اليوم.. 4 مباريات في الدوري الليبي لكرة اليد...

تنطلق، اليوم الخميس، الجوله الحادية عشرة للدوري الليبي لكرة اليد في الموسم الرياضي الجاري (2021-2022)، بإقامة 4 مباريات.
وبقاعة زوارة فريق الجزيرة يستضيف المروج، وبالقاعة الكبرى بطرابلس ستقام ثلاث مباريات، المباراة الأولى ستجمع الأهلي طرابلس مع بنغازي الحديدة، ويعقبها مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي، والمباراة الثالثة ستجمع الشرطة والنجمة.
- 232 هدفا في الدوري الليبي لكرة اليد
- انتهاء آخر مباريات ذهاب دوري اليد.. تعرف على نتائجها
- 4 انتصارات في الدوري الليبي لكرة اليد
النصر × الهلال
ويقام غدًا الجمعة، بقاعة بنغازي الجديدة مباراة في ختام الجولة الحادية عشرة بمواجهة ستجمع فريق النصر أمام نظيره الهلال.
تعليقات