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اليوم.. 4 مباريات في الدوري الليبي لكرة اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 24 مارس 2022, 02:56 مساء
اليوم.. 4 مباريات في الدوري الليبي لكرة اليد
منافسات كرة اليد الليبية. (فيسبوك)
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تنطلق، اليوم الخميس، الجوله الحادية عشرة للدوري الليبي لكرة اليد في الموسم الرياضي الجاري (2021-2022)، بإقامة 4 مباريات.

وبقاعة زوارة فريق الجزيرة يستضيف المروج، وبالقاعة الكبرى بطرابلس ستقام ثلاث مباريات، المباراة الأولى ستجمع الأهلي طرابلس مع بنغازي الحديدة، ويعقبها مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي، والمباراة الثالثة ستجمع الشرطة والنجمة. 

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النصر × الهلال
ويقام غدًا الجمعة، بقاعة بنغازي الجديدة مباراة في ختام الجولة الحادية عشرة بمواجهة ستجمع فريق النصر أمام نظيره الهلال.

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