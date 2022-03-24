بث مباشر «WTV».. مباراة «المحلة 0 - 3 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب «نادي أبوسليم»، مواجهة بين فريق المحلة مع الأهلي طرابلس، ضمن مباريات الإياب (الجولة الـ15) لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم الموسم الجاري (2021-2022).

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

ويدخل الأهلي طرابلس هذا اللقاء وهو «منتشي» بالتأهل إلى دور ربع النهائي من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ومتصدرًا للمجموعة الأولى من المسابقة.

ويبحث «الزعيم» عن تحقيق فوز جديد في الدوري الممتاز يقربه من صدارة الدوري حيث يتواجد حاليًا في المركز السابع موقتًا برصيد 17 نقطة من 10 مباريات فقط، بينما يتواجد المحلة حاليًا في المركز الثامن برصيد 14 نقطة من 13 مباراة.