قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة المحلة والأهلي طرابلس في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV» مباراة المحلة، أمام الأهلي طرابلس، في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت ليبيا، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويسبق المباراة على قناة «WTV» استديو تحليلي، يقدمه عبدالرزاق بالحاج، في حضور خبراء التحليل رمزي سويكر وعادل الخمسي وأسامة القراني وسليم بالخواص.

لمشاهدة استديو تحليل مباراة المحلة والأهلي طرابلس عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

لمشاهدة استديو تحليل لمباراة المحلة والأهلي طرابلس عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

ويدخل الأهلي طرابلس هذا اللقاء وهو «منتشي» بالتأهل إلى دور ربع النهائي من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ومتصدر للمجموعة الأولى من المسابقة.

ويبحث «الزعيم» عن تحقيق فوز جديد في الدوري الممتاز يقربه من صدارة الدوري حيث يتواجد حاليًا في المركز السابع موقتًا برصيد 17 نقطة من 10 مباريات فقط، بينما يتواجد المحلة حاليًا في المركز الثامن برصيد 14 نقطة من 13 مباراة.