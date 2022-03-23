البرنامج العام لبطولة العرب للقوس والسهم للناشئين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة العرب للقوس والسهم، الثانية للناشئين، التي تستضيفها موريتانيا بداية من غد الخميس، وتتواصل حتى 29 مارس الجاري.

وتصل الفرق المشاركة خلال يومي الخميس والجمعة 24، 25 مارس، ويشهد يوم السبت حفل الافتتاح، والاجتماع الفني للبطولة.

الأحد 27 مارس

الدور التأهيلي للقوس الأولمبي، والقوس المركب، ويعقبه التتويج.

الإثنين 28 مارس

الأدوار النهائية للقوس الأولمبي المركب (فرق) + الأدوار النهائية للقوس الأولمبي المركب (مختلط) + الأدوار النهائية للقوس الأولمبي المركب (فردي).

الثلاثاء 29 مارس

المباريات النهائية والتتويج وحفل الختام.

المشاركون في البطولة

يشار إلى أن البطولة تشهد مشاركة منتخبات ليبيا، والعراق وسورية والسعودية والسودان والصومال وموريتانيا البلد المستضيف.

ويمثل ليبيا في هذا المحفل العربي سبعة ناشئين وهم، عبد المهيمن بن ناجي وأيوب الجالي ، وصفوان البوسيفي وفرح عبالحميد كريمة وبراءة فتحي الوافي وإبتهال عيسى قرواش ووئام فتحي خليفة، والمدرب أحمد المجريسي، والإدارية إنتصار كريمة، ويترأس الوفد أمين عام الاتحاد صبري شنيبه.