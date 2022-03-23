انتهت عبر «WTV».. مباراة دارنس 0-0 الهلال.. التعاون 1-1 الصداقة

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل فريقا التعاون والصداقة بهدف لكلا منهما، كما تعادل دارنس والهلال دون أهداف، خلال اللقائين الذين اجريا اليوم الأربعاء، ضمن مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وبثتهما قناة «WTV».

ويتجدد الموعد، اليوم الأربعاء، مع مباراتين بالدوري الليبي لكرة القدم، فعلى ملعب أجدابيا، «التعاون» يستضيف «الصداقة»، وعلى ملعب طبرق «دارنس» يلتقي «الهلال».

لمشاهدة تسجيل مباراة التعاون والصداقة عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

الجمعة 25 مارس، ستقام مباراتان أيضًا على ملعب الجميل، «الاتحاد» يتبارى مع «الشط»، وبملعب أبوسليم يقام لقاء «المحلة» و«الأهلي طرابلس».

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يشار إلى أن لجنة المسابقات أجلت ثلاث مباريات بالمجموعة الأولى، وهي «شباب الجبل» و«الأخضر»، و«خليج سرت» و«النصر»، و«الأهلي بنغازي» مع «التحدي».