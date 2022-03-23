24 لاعبا في قائمة «فرسان المتوسط» وثنائي محترف غائب عن دورة موريتانيا الدولية

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

يفتقد المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم «فرسان المتوسط» الثنائى المحترف المعتصم بالله المصراتي وحمدو الهوني خلال فعاليات الدورة الودية الدولية المصغرة التي ستستضيفها ملاعب موريتانيا من 23 إلى 29 مارس الجاري، ضمن أيام أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وسط مشاركة من منتخبات النيجر وموزمبيق بجانب ليبيا وموريتانيا.

وتنطلق، اليوم الأربعاء، دورة موريتانيا الودية الدولية لكرة القدم، بمشاركة ليبية؛ حيث توجه منتخب «فرسان المتوسط» إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، الأحد الماضي.

تفتتح الدورة الرباعية بمباراة منتخبي موزمبيق مع النيجر بملعب الشيخ بوديا بالعاصمة نواكشوط الذي سيحتضن جميع مباريات البطولة، ويستهل المنتخب الوطني الليبي مباريات البطولة بمواجهة منتخب النيجر، السبت المقبل، الموافق 26 مارس، فيما تجمع المباراة الثانية منتخب موريتانيا مستضيف البطولة مع منتخب موزمبيق.

ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في الدورة المصغرة بمواجهة موريتانيا في التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري، ليخوض بذلك «فرسان المتوسط» مبارتين فقط في البطولة، دون مواجهة منتخب موزمبيق.

وضمت القائمة 24 لاعبًا، وسيتولى مهمة قيادة المنتخب الوطني في الدورة بصورة موقتة المدرب الإسباني رامون بعد فسخ التعاقد بالتراضي مع مواطنه خافيير كليمنتي، واللاعبون هم ثلاثي حراس المرمى: مراد الوحيشي، جواد رزق، هارون البيري، بجانب سند مصطفى، أحمد فكرون، مصطفى حمزة، علي يوسف، حامد الثلبة، جمعة بورقيقة، المهدي الكوت، معتز معروف، طارق بشارة، الشامخ فرج، محمد التوهامي، مؤيد اللافي، أنس الشبلي، معتصم إسكندر، إبراهيم بودبوس، محمد صوله، السنوسي الهادي، فاضل سلامة، سالم المسلاتي، صلاح فكرون، أكرم الزوي.