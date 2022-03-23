فوز سلة الاتحاد والشباب في كأس السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الثلاثاء، بقاعة قرطبة بطرابلس مبارتان في كأس ليبيا لكرة السلة، انتهيتا بفوز الاتحاد على الأولمبي (81-35)، كما فاز الشباب على اليرموك بنتيجة (75-68).

واليوم الأربعاء، ستشهد قاعة قرطبة آخر مباريات المرحلة التمهيدية الأولى لكأس السلة وتجمع الأهلي طرابلس والجزيرة.

وتواصلت مباريات كأس ليبيا لكرة السلة، الإثنين، بمبارتين بالمنطقة الشرقية انتهيتا بفوز سلة النصر على الهلال (72-66)، وفوز الأهلي بنغازي على المروج (100-73).