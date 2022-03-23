موزمبيق والنيجر في افتتاح دورة موريتانيا الودية بمشاركة ليبية.. الأربعاء

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

تنطلق، اليوم الأربعاء، دورة موريتانيا الودية الدولية لكرة القدم، بمشاركة ليبية، حيث توجه منتخب «فرسان المتوسط» إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، الأحد الماضي.

يشارك فى الدورة الودية الدولية المصغرة التي ستستضيفها ملاعب موريتانيا من 23 إلى 29 مارس الجاري، ضمن أيام أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، منتخبات النيجر وموزمبيق بجانب ليبيا وموريتانيا.

تفتتح الدورة الرباعية بمباراة منتخبي موزمبيق مع النيجر بملعب الشيخ بوديا بالعاصمة نواكشوط الذي سيحتضن جميع مباريات البطولة، ويستهل المنتخب الوطني الليبي مباريات البطولة بمواجهة منتخب النيجر، السبت المقبل، الموافق 26 مارس، فيما تجمع المباراة الثانية منتخب موريتانيا مستضيف البطولة مع منتخب موزمبيق.

ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في الدورة المصغرة بمواجهة موريتانيا في التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري، ليخوض بذلك «فرسان المتوسط» مبارتين فقط في البطولة، دون مواجهة منتخب موزمبيق.