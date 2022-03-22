نجم «الوحدة» السابق يستعيد ذكريات «السبعينات» مع الهاشمي البهلول

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

نشر نجم فريق «الوحدة» والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، محمود الجهاني، صورة تجمعه بالنجم الهاشمي البهلول لاعب «الأهلي طرابلس» والمنتخب تعود إلى السبعينات.

وعلق الجهاني على الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الهاشمي كان يصطحبه إلى تدريبات «الأهلي طرابلس»، وكان يتمناه أن يلعب معه بنفس الفريق.

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ظروف صحية صعبة

يذكر أن الهاشمي البهلول يعاني ظروفًا صحية صعبة منذ 6 سنوات أقعدته عن الحركة.

ويعد الهاشمي البهلول رمزًا كرويًّا كبيرًا، وشغل مهامًا كثيرة في إدارة النادي الأهلي، وتدريب عدة فرق والمنتخب الوطني وبروزه كلاعب مميز في عقد السبعينات.