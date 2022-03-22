مدرب الأهلي طرابلس لبرنامج «Wsport» عبر «WTV»: عشنا أجواء صعبة في «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

خرج المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس، التونسي فتحي الجبال بتصريحات إلى برنامج «Wsport» عبر قناة «WTV»، تحدث فيها عن الصعوبات التي واجهت الفريق في بطولة «الكونفدرالية».



وأعرب الجبال عن سعادته الغامرة بانتصار فريقه واعتلائه صدارة المجموعة الأولى في بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية وتأهله إلى الدور ربع النهائي رفقة فريق بيراميدز المصري الذي وصفه بأنه فريق كبير.

وقال الجبال: «بيراميدز فريق من الحجم الثقيل فنيًا وجماعيًا؛ لكن الإصرار والعزيمة هما من صنعا الفارق للأهلي طرابلس، فكانت رغبتنا كبيرة وإصرار فريقي كان أكبر خاصة أننا نخوض المباراة على ملعبنا، كان هدفنا هو تحقيق الفوز واللعب من أجل الظفر بالثلاث نقاط وحسم بطاقة التأهل للدور ربع النهائي».

أيضًا، تناول الحوار التليفزيوني العديد من المحطات الفنية منها مشوار فريق «الزعيم» في بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.