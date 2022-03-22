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فوز النصر والأهلي بنغازي في كأس السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 22 مارس 2022, 02:40 مساء
فوز النصر والأهلي بنغازي في كأس السلة
منافسات كرة السلة الليبية. (أرشيفية : الإنترنت)
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تتواصل مباريات كأس ليبيا لكرة السلة، وجرت أمس الإثنين، مبارتان بالمنطقة الشرقية انتهيتا بفوز سلة النصر على الهلال (72-66)، وفوز الأهلي بنغازي على المروج (100-73).

واليوم الثلاثاء، يتجدد الموعد بقاعة قرطبة مع مبارتين في كأس السلة، المباراة الأولى ستجمع الاتحاد والأولمبي، ويعقبها لقاء الشباب واليرموك.

والأربعاء، تختتم المرحلة الأولى بمباراة الأهلي طرابلس والجزيرة.

مفكرة نتائج مسابقة الكأس
الأهلي بنغازي× المروج 80-69
الهلال × السلفيوم 104-36
المدينة×الشباب 66-54
الاتحاد×الجزيرة 99-38
الأهلي طرابلس×الجزيرة 103-34
الاتحاد×اليرموك بالغياب (20-0)

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