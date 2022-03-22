فوز النصر والأهلي بنغازي في كأس السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل مباريات كأس ليبيا لكرة السلة، وجرت أمس الإثنين، مبارتان بالمنطقة الشرقية انتهيتا بفوز سلة النصر على الهلال (72-66)، وفوز الأهلي بنغازي على المروج (100-73).

واليوم الثلاثاء، يتجدد الموعد بقاعة قرطبة مع مبارتين في كأس السلة، المباراة الأولى ستجمع الاتحاد والأولمبي، ويعقبها لقاء الشباب واليرموك.

والأربعاء، تختتم المرحلة الأولى بمباراة الأهلي طرابلس والجزيرة.