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منتخب ليبيا يصل موريتانيا للمشاركة في عربية القوس والسهم للناشئين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 22 مارس 2022, 10:46 صباحا
منتخب ليبيا يصل موريتانيا للمشاركة في عربية القوس والسهم للناشئين
منافسات سابقة في القوس والسهم (أرشيفية : الإنترنت)
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استقبل، أمس الإثنين، سفير ليبيا في موريتانيا موسى الطرابلسي ورئيس الاتحاد الموريتاني للقوس والسهم المختار محمد بعثة المنتخب الليبي للقوس والسهم المشارك في بطولة العرب الثانية للرماية بالقوس للناشئين التى تستضيفها موريتانيا خلال الفترة من 24 إلى 30 مارس الجاري.

يشارك في المنافسات منتخبات ليبيا والعراق وسورية والسعودية والسودان والصومال وموريتانيا البلد المستضيف.

ويمثل ليبيا فى المحفل العربي سبعة ناشئين هم: عبدالمهيمن بن ناجي وأيوب الجالي وصفوان البوسيفي وفرح عبدالحميد كريمة وبراءة فتحي الوافي وابتهال عيسى قرواش ووئام فتحي خليفة والمدرب أحمد المجريسي والإدارية انتصار كريمة ويترأس الوفد أمين عام الاتحاد صبري شنيبة.

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