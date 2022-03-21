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«الأهلي طرابلس» يتصدر مشهد التأهل في «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 21 مارس 2022, 04:09 مساء
«الأهلي طرابلس» يتصدر مشهد التأهل في «الكونفدرالية»
فرحة نجوم الأهلي طرابلس أمام بيراميدز. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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تأهلت خمس فرق من دوري المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية» بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة من المسابقة.

الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي هي: «الأهلي طرابلس» وتصدر المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة على حساب «بيراميدز» المصري الذي تأهل هو الآخر كوصيف برصيد 10 نقاط و«أورلاندو بيراتس» الجنوب أفريقي و«المصري البورسعيدي» المصري و«مازيمبي» الكونغولي.

 وتتبقى ثلاث بطاقات فقط ستحسم في انتظار الجولة الأخيرة من دوري المجموعات، ومن بينها فريق «الاتحاد» الليبي الذي يحتاج على نقطة تؤهله إلى الدور ربع النهائي بعد أن ضمن فريق «أهلي طرابلس» تواجده في هذا الدور.

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