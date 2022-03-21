ليبيا تتذيل بطولة شمال أفريقيا للشباب قبل مواجهة الختام أمام المغرب.. ومصر تقتنص اللقب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توج منتخب مصر ببطولة شمال أفريقيا لكرة القدم للشباب تحت 17 عامًا، بعد أن حقق أمس الأحد، فوزه الرابع على التوالي، وجاء على حساب الجزائر المستضيف، بهدف دون رد.

وتوج منتخب مصر بكأس البطولة بالعلامة الكاملة 12 نقطة من أربع مباريات، حيث حقق الفوز على تونس (3-2)، وعلى ليبيا (4-0)، وعلى المغرب (1-0)، وعلى الجزائر (1-0).

وفي المباراة الثانية بالبطولة، تفوق أمس الأحد أيضًا منتخب المغرب على تونس بنتيجة هدفين دون رد.

وجاء الترتيب قبل مباراتي غد الثلاثاء، مصر توجت باللقب بعد أن حصدت 12 نقطة، تليها الجزائر 4 نقاط، والمغرب 4 نقاط، وتونس 3 نقاط، وليبيا دون نقاط.

يشار إلى أن البطولة تختتم غدًا الثلاثاء، بمباراتي ليبيا مع المغرب، والجزائر مع تونس.