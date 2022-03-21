Atwasat

ليبيا تتذيل بطولة شمال أفريقيا للشباب قبل مواجهة الختام أمام المغرب.. ومصر تقتنص اللقب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 21 مارس 2022, 02:04 مساء
ليبيا تتذيل بطولة شمال أفريقيا للشباب قبل مواجهة الختام أمام المغرب.. ومصر تقتنص اللقب
مباراة منتخب مصر للشباب أمام الجزائر. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)
alwasat radio

توج منتخب مصر ببطولة شمال أفريقيا لكرة القدم للشباب تحت 17 عامًا، بعد أن حقق أمس الأحد، فوزه الرابع على التوالي، وجاء على حساب الجزائر المستضيف، بهدف دون رد.

وتوج منتخب مصر بكأس البطولة بالعلامة الكاملة 12 نقطة من أربع مباريات، حيث حقق الفوز على تونس (3-2)، وعلى ليبيا (4-0)، وعلى المغرب (1-0)، وعلى الجزائر (1-0).

وفي المباراة الثانية بالبطولة، تفوق أمس الأحد أيضًا منتخب المغرب على تونس بنتيجة هدفين دون رد.

وجاء الترتيب قبل مباراتي غد الثلاثاء، مصر توجت باللقب بعد أن حصدت 12 نقطة، تليها الجزائر 4 نقاط، والمغرب 4 نقاط، وتونس 3 نقاط، وليبيا دون نقاط.

يشار إلى أن البطولة تختتم غدًا الثلاثاء، بمباراتي ليبيا مع المغرب، والجزائر مع تونس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة

كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة
صحوة تشافي تطمئن لابورتا على ثورة تغيير «برشلونة» من قلب «برنابيو»

صحوة تشافي تطمئن لابورتا على ثورة تغيير «برشلونة» من قلب «برنابيو»
«الوطني لمكافحة الأمراض» يوضح أعراض الدرن

«الوطني لمكافحة الأمراض» يوضح أعراض الدرن
زيلينسكي يطلب التفاوض مع بوتين.. ويتوقع حربا عالمية ثالثة في هذه الحالة

زيلينسكي يطلب التفاوض مع بوتين.. ويتوقع حربا عالمية ثالثة في هذه الحالة
فرانس برس: العثور على طفلين تاها 25 يوما في غابات الأمازون البرازيلية

فرانس برس: العثور على طفلين تاها 25 يوما في غابات الأمازون البرازيلية
مصرف ليبيا المركزي يحيل حسابه الختامي عن العام 2021 إلى ديوان المحاسبة

مصرف ليبيا المركزي يحيل حسابه الختامي عن العام 2021 إلى ديوان المحاسبة
خسارة الصفاقسي تؤهل أهلي طرابلس للدور الثاني في الكونفدرالية

خسارة الصفاقسي تؤهل أهلي طرابلس للدور الثاني في الكونفدرالية
بالصور: السفارة الليبية في القاهرة تكرم بطل العرب في الشطرنج يوسف الحصادي

بالصور: السفارة الليبية في القاهرة تكرم بطل العرب في الشطرنج يوسف الحصادي
الوكالة الصينية: ماذا جاء في حديث الرئيسين الأميركي والصيني؟

الوكالة الصينية: ماذا جاء في حديث الرئيسين الأميركي والصيني؟
أسعار المعادن لن تتوقف عن الارتفاع والتضخم يهدد الجميع

أسعار المعادن لن تتوقف عن الارتفاع والتضخم يهدد الجميع
مظاهرات في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة

مظاهرات في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة
مصدر لـ«الوسط»: كورنثيانز مارتينيز مديرا فنيا للمنتخب الوطني

مصدر لـ«الوسط»: كورنثيانز مارتينيز مديرا فنيا للمنتخب الوطني
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات

واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
«بوابة الوسط» ترصد مشوار 279 هدفا في الدوري الليبي الممتاز

«بوابة الوسط» ترصد مشوار 279 هدفا في الدوري الليبي الممتاز
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917

موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917
بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها

بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون...
وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي دون تأخير

وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي دون ...
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس

بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
قناة «WTV» تبث مباراة «السويحلي» و«الأولمبي» في الدوري الممتاز
قناة «WTV» تبث مباراة «السويحلي» و«الأولمبي» في الدوري الممتاز
الأهلي طرابلس والاتحاد يستقبلان بيراميدز وليوباردس في «الكونفدرالية»
الأهلي طرابلس والاتحاد يستقبلان بيراميدز وليوباردس في ...
خسارة الصفاقسي تؤهل أهلي طرابلس للدور الثاني في الكونفدرالية
خسارة الصفاقسي تؤهل أهلي طرابلس للدور الثاني في الكونفدرالية
«الأهلي طرابلس» يعتلي قمة مجموعته في «الكونفدرالية» بالفوز على بيراميدز (فيديو)
«الأهلي طرابلس» يعتلي قمة مجموعته في «الكونفدرالية» بالفوز على ...
وزير الرياضة يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للشطرنج
وزير الرياضة يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للشطرنج
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 2 الأخضر» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 2 الأخضر» في الدوري ......
انتهت عبر قناة «WTV».. الشط 0-0 الأهلي طرابلس
انتهت عبر قناة «WTV».. الشط 0-0 الأهلي طرابلس...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 1 دارنس» في ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في ......
«الأهلي طرابلس» يعتلي قمة مجموعته في «الكونفدرالية» بالفوز على بيراميدز (فيديو)
«الأهلي طرابلس» يعتلي قمة مجموعته في «الكونفدرالية» بالفوز ......
المزيد
محمد البابور رئيسا لـ«مسابقات القوة البدنية»
محمد البابور رئيسا لـ«مسابقات القوة البدنية»...
زقطة وفكرون يمثلان ليبيا في «أشبال الجودو العربي»
زقطة وفكرون يمثلان ليبيا في «أشبال الجودو العربي»...
ليبيا تتذيل بطولة شمال أفريقيا للشباب قبل مواجهة الختام أمام المغرب.. ومصر تقتنص اللقب
ليبيا تتذيل بطولة شمال أفريقيا للشباب قبل مواجهة الختام أمام......
وزير الرياضة يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للشطرنج
وزير الرياضة يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي ......
«الأهلي طرابلس» يعتلي قمة مجموعته في «الكونفدرالية» بالفوز على بيراميدز (فيديو)
«الأهلي طرابلس» يعتلي قمة مجموعته في «الكونفدرالية» بالفوز ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط